Tutto.tv - Patty Pravo alla “Fisica dell’Amore”: “I cantanti di oggi hanno perso il senso della vita”

Leggi tutta la notizia su Tutto.tv

(Di martedì 15 ottobre 2024) In una rara e intima intervista,condivide la sua visione critica sull’evoluzione del mondo musicale e sulla carriera degli artisti moderni. L’intervista verrà trasmessa nella puntata di martedì 15 ottobre, in seconda serata su Rai 2, all’interno del programma “La”, condotto dal professor Vincenzo Schettini, noto divulgatore scientifico. La critica dial sistema musicale moderno Durante l’intervista,si apre sulla pressione che idisubiscono: “Chi cominciaa fare questo mestiere, ha attorno due miliardi dine che ti dicono come vestirti, come truccarti, come muoverti sul palcoscenico. Penso che, in questo modo, perdano una grande cosa che è la”.