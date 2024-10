Mondiale per Club, Infantino svela lo stadio che ospiterà sei partite (Di martedì 15 ottobre 2024) Il presidente della FIFA, Gianni Infantino ha svelato, su Instagram, un nuovo dettaglio del Mondiale per Club, competizione in scena nel 2025: sei partite, incluse le tre gare della fase a gironi dei Seattle Sounders FC, si disputeranno al Lumen Field di Seattle. “Sei partite del Mondiale per Club FIFA 2025, incluse le tre partite della fase a gironi del Seattle Sounders, si giocheranno nel maestoso Lumen Field nella splendida Seattle!. Mentre inauguriamo una nuova era del calcio per Club sulla scena Mondiale nel 2025 – ha dichiarato Infantino – seguita dalla Coppa del Mondo FIFA più globale e inclusiva di sempre nel 2026, dove altre sei partite si disputeranno in questo fantastico stadio, non vedo l’ora di vedere i nostri appassionati tifosi battere tutti i record di rumore qui a Seattle, dimostrando come il calcio unisce il mondo”. Calcioweb.eu - Mondiale per Club, Infantino svela lo stadio che ospiterà sei partite Leggi tutta la notizia su Calcioweb.eu (Di martedì 15 ottobre 2024) Il presidente della FIFA, Giannihato, su Instagram, un nuovo dettaglio delper, competizione in scena nel 2025: sei, incluse le tre gare della fase a gironi dei Seattle Sounders FC, si disputeranno al Lumen Field di Seattle. “SeidelperFIFA 2025, incluse le tredella fase a gironi del Seattle Sounders, si giocheranno nel maestoso Lumen Field nella splendida Seattle!. Mentre inauguriamo una nuova era del calcio persulla scenanel 2025 – ha dichiarato– seguita dalla Coppa del Mondo FIFA più globale e inclusiva di sempre nel 2026, dove altre seisi disputeranno in questo fantastico, non vedo l’ora di vedere i nostri appassionati tifosi battere tutti i record di rumore qui a Seattle, dimostrando come il calcio unisce il mondo”.

Calcio : Mondiale Club. Infantino "Sei partite si giocheranno a Seattle" - Il presidente della Fifa lo ha annunciato in un video pubblicato sui social SEATTLE (USA) - Mentre FifPro e leghe europee sono sul piede di guerra contro il calendario internazionale, Gianni Infantino va avanti per la sua strada. Il presidente della Fifa, in un video su Instagram, ha annunciato che . (Ilgiornaleditalia.it)

Tebas : «Mondiale per club? La Fifa sta esercitando un abuso di potere» - Per l’Italia vedrà coinvolte Juventus e Inter. Il presidente della Liga Javier Tebas ha parlato in merito alla denuncia del sindacato dei calciatori (Fifpro) e delle leghe alla Fifa per il Mondiale per club, un torneo che si disputerà nell’estate 2025 dopo la fine dei maggiori campionati europei. Tebas: «Mondiale per club? La Fifa sta esercitando un abuso di potere» La denuncia arriva per una ... (Ilnapolista.it)