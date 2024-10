Mister Movie | Ballerina: le riprese aggiuntive dello spin-off di John Wick sarebbero state più grandi di quanto pensassimo (Di martedì 15 ottobre 2024) “Ballerina”: Il Mondo di John Wick si Espande con Ana de Armas Dopo anni di lavorazione e un rinvio importante, il tanto atteso spin-off della saga di John Wick, intitolato “Ballerina”, sta finalmente per vedere la luce. Previsto per l’estate del 2025, il film vede Ana de Armas nei panni della protagonista, e il primo Mistermovie.it - Mister Movie | Ballerina: le riprese aggiuntive dello spin-off di John Wick sarebbero state più grandi di quanto pensassimo Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di martedì 15 ottobre 2024) “”: Il Mondo disi Espande con Ana de Armas Dopo anni di lavorazione e un rinvio importante, il tanto atteso-off della saga di, intitolato “”, sta finalmente per vedere la luce. Previsto per l’edel 2025, il film vede Ana de Armas nei panni della protagonista, e il primo

Highlander : il reboot in ritardo per i reshoot di Chad Stahelski sullo spin-off di John Wick - Negli anni successivi all’uscita del film, è stato annunciato un reboot di Highlander, con un cast aggiornato, che avrebbe avuto come protagonista Henry Cavill e sarebbe stato diretto da Chad Stahelski, autore del franchise di John Wick. L’ultimo rapporto sui ritardi non specificava in che misura ciò avrebbe influito sulla data di inizio di gennaio, ma suggeriva che la produzione sarebbe avvenuta ... (Cinefilos.it)

Ballerina : il regista di John Wick ha diretto i reshoot per modifiche “significative” dopo un primo cut scadente - Stahelski avrebbe supervisionato questi reshoots. 5’. Ricordate, questo film è praticamente ‘John Wick 3. Secondo le fonti della pubblicazione, il primo montaggio del film non è stato ritenuto abbastanza forte. Il rapporto sostiene che Stahelski ha quindi girato una parte “significativa” del film a Praga, senza che Wiseman fosse presente sul set. (Cinefilos.it)

Ballerina : il regista di John Wick è diretto i reshoot per modifiche “significative” dopo un primo cut scadente - Stahelski avrebbe supervisionato questi reshoots. Il rapporto sostiene che Stahelski ha quindi girato una parte “significativa” del film a Praga, senza che Wiseman fosse presente sul set. Ballerina era inizialmente previsto per l’estate del 2024, ma è stato posticipato a giugno 2025, con Lionsgate che ha spiegato all’epoca che il film doveva consentire le riprese di sequenze d’azione aggiuntive ... (Cinefilos.it)