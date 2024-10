Milan, Curva Sud si difende: “Mai pretesi biglietti dalla società, vergognosa campagna mediatica” (Di martedì 15 ottobre 2024) La Curva Sud di San Siro, settore degli ultras del Milan, ha diramato un lungo comunicato sui social per prendere posizione in merito alle notizie relative all’inchiesta che ha colpito il tifo organizzato Milanista e interista. Un’operazione che ha portato gli inquirenti ad arrestare 19 persone, tra cui esponenti di spicco di Curva Sud e Curva Nord. “Non abbiamo mai ricevuto e soprattutto preteso biglietti dalla società, non abbiamo mai gestito parcheggi o baracchini e non abbiamo mai gestito cose al di fuori del mondo ultras – si legge – Non abbiamo mai compiuto atti di intimidazione o violenza per accaparrarci profitti derivanti da attività tangenziali all’ambiente stadio.” Il tutto puntando il dito contro quella che viene definita una “vergognosa campagna mediatica” contro gli ultrà della Sud che sono stati arrestati. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 15 ottobre 2024) LaSud di San Siro, settore degli ultras del, ha diramato un lungo comunicato sui social per prendere posizione in merito alle notizie relative all’inchiesta che ha colpito il tifo organizzatoista e interista. Un’operazione che ha portato gli inquirenti ad arrestare 19 persone, tra cui esponenti di spicco diSud eNord. “Non abbiamo mai ricevuto e soprattutto preteso, non abbiamo mai gestito parcheggi o baracchini e non abbiamo mai gestito cose al di fuori del mondo ultras – si legge – Non abbiamo mai compiuto atti di intimidazione o violenza per accaparrarci profitti derivanti da attività tangenziali all’ambiente stadio.” Il tutto puntando il dito contro quella che viene definita una “” contro gli ultrà della Sud che sono stati arrestati.

