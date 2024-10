Meloni: Ucraina, Zelensky, Medio Oriente: le sue parole (Di martedì 15 ottobre 2024) Il prossimo Consiglio europeo “ribadirà il proprio sostegno alla causa Ucraina, perché l’obiettivo di tutti rimane sempre lo stesso: costruire le condizioni per una pace giusta e duratura e aiutare l’Ucraina a guardare al futuro, un futuro di prosperità e benessere”: si è espressa in questi termini la premier Meloni. Giovedì scorso, ha detto Meloni, “ho ricevuto a Roma il Presidente Zelensky e in quell’occasione ho ribadito ancora una volta che difendere l’Ucraina è nell’interesse dell’Italia e dell’Europa, perché significa tutelare quel sistema internazionale di regole che tiene insieme la comunità internazionale e protegge ogni Nazione”. “L’Italia ha firmato l’accordo di sicurezza e siamo arrivati al nono pacchetto di aiuti militari, concentrandoci ancora sui sistemi di difesa aerea per proteggere la popolazione e le infrastrutture civili. .com - Meloni: Ucraina, Zelensky, Medio Oriente: le sue parole Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 15 ottobre 2024) Il prossimo Consiglio europeo “ribadirà il proprio sostegno alla causa, perché l’obiettivo di tutti rimane sempre lo stesso: costruire le condizioni per una pace giusta e duratura e aiutare l’a guardare al futuro, un futuro di prosperità e benessere”: si è espressa in questi termini la premier. Giovedì scorso, ha detto, “ho ricevuto a Roma il Presidentee in quell’occasione ho ribadito ancora una volta che difendere l’è nell’interesse dell’Italia e dell’Europa, perché significa tutelare quel sistema internazionale di regole che tiene insieme la comunità internazionale e protegge ogni Nazione”. “L’Italia ha firmato l’accordo di sicurezza e siamo arrivati al nono pacchetto di aiuti militari, concentrandoci ancora sui sistemi di difesa aerea per proteggere la popolazione e le infrastrutture civili.

