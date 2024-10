Mattarella consegna gli Eni Award per ricerca e innovazione, la cerimonia al Quirinale (Di martedì 15 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 15 ottobre 2024 Si è svolta questa mattina, al Palazzo del Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la cerimonia di consegna dei "Premi Eni Award 2024", istituiti con l'obiettivo di sviluppare un migliore utilizzo delle fonti energetiche, promuovere la scienza e la tecnologia applicate all'ambiente e valorizzare le nuove generazioni di ricercatori. Nel Salone delle Feste la cerimonia è stata aperta dagli interventi di Giuseppe Zafarana e Claudio Descalzi, rispettivamente Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato di Eni. Liberoquotidiano.it - Mattarella consegna gli Eni Award per ricerca e innovazione, la cerimonia al Quirinale Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 15 ottobre 2024 Si è svolta questa mattina, al Palazzo del, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio, ladidei "Premi Eni2024", istituiti con l'obiettivo di sviluppare un migliore utilizzo delle fonti energetiche, promuovere la scienza e la tecnologia applicate all'ambiente e valorizzare le nuove generazioni ditori. Nel Salone delle Feste laè stata aperta dagli interventi di Giuseppe Zafarana e Claudio Descalzi, rispettivamente Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato di Eni.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mattarella consegna gli Eni Award ai ricercatori in “sostenibilità ambientale” - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha consegnato stamane, al Quirinale, i “Premi Eni Award 2024”, istituiti con l’obiettivo di sviluppare un migliore utilizzo delle fonti energetiche, promuovere la scienza e la tecnologia applicate all’ambiente e valorizzare le nuove generazioni di ricercatori. (Imolaoggi.it)

Mattarella riceve gli azzurri di Parigi2024 per riconsegna tricolore - Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha ricevuto al Quirinale i medagliati Olimpici e Paralimpici dei Giochi di Parigi 2024, per la riconsegna del tricolore. Accolti quest’anno, per la prima volta, anche le atlete e gli atleti italiani che si sono classificati al quarto posto. (Unlimitednews.it)

Gli atleti di Parigi 2024 da Mattarella per la riconsegna del tricolore : al Quirinale la storia dello sport italiano - L'Italia ha brillato alle Olimpiadi di Parigi 2024 portando in alto il tricolore. 40 medaglie, 12 ori, 13 argenti e 15 bronzi, il miglior medagliere della storia. . Lo stesso è successo alle Paralimpiadi con 71 medaglie, un nuovo record. Oggi, lunedì 23 settembre, i nostri atleti sono stati ospiti. (Today.it)