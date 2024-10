Maternità surrogata: Vendola, 'destra sempre contro diritti civili' (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott. (Adnkronos) - "La destra ogni volta che si tratta di difendere i diritti civili e libertà individuali sta dall'altra parte della barricata, così è stato per il divorzio, così è stato per il diritto di famiglia, così è stato per l'interruzione di gravidanza, così è stato per le unioni civili". Lo afferma il presidente di Sinistra Italiana Nichi Vendola parlando con i cronisti al presidio in piazza Vidoni organizzato dalle Famiglie Arcobaleno e dalle associazioni Lgbt e a cui ha partecipato una delegazione di SI con Fratoianni, Grassadonia e Piccolotti. Liberoquotidiano.it - Maternità surrogata: Vendola, 'destra sempre contro diritti civili' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott. (Adnkronos) - "Laogni volta che si tratta di difendere ie libertà individuali sta dall'altra parte della barricata, così è stato per il divorzio, così è stato per il diritto di famiglia, così è stato per l'interruzione di gravidanza, così è stato per le unioni". Lo afferma il presidente di Sinistra Italiana Nichiparlando con i cronisti al presidio in piazza Vidoni organizzato dalle Famiglie Arcobaleno e dalle associazioni Lgbt e a cui ha partecipato una delegazione di SI con Fratoianni, Grassadonia e Piccolotti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ex Milan - S. Rossi : “Sono stato fortunato a giocare con una difesa così” - All'evento "Il Milan degli Invincibili", Sebastiano Rossi ha condiviso con entusiasmo le sue esperienze vissute al Milan. (Pianetamilan.it)

Così lo Stato ha abbandonato i lavoratori delle aziende confiscate per mafia - In gioco ci sono diverse vite, quelle dei lavoratori e delle loro famiglie: dipendenti di aziende che negli ultimi anni sono state sequestrate e poi confiscate in via definitiva a Cosa nostra, per arrivare infine nelle mani dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni... (Cataniatoday.it)

Così lo Stato ha abbandonato i lavoratori delle aziende confiscate per mafia - Oggi ci sono in gioco più di 200 vite. . . . Quelle degli operai che lavorano nell’80% delle cave palermitane e delle loro famiglie: dipendenti di aziende che negli ultimi anni sono state sequestrate e poi confiscate in via definitiva a Cosa nostra, per arrivare infine nelle mani dell’Agenzia nazionale. (Palermotoday.it)