Maldini Inter, i nerazzurri provano il colpo per il talento ex Milan? C’è un indizio che infiamma la tifoseria! (Di martedì 15 ottobre 2024) Maldini Inter, i nerazzurri tentano il grande colpo per il giovane ex Milan? C’è un indizio clamoroso che infiamma la tifoseria! Daniel Maldini è l’ultimo nome accostato all’Inter per l’attacco. La presenza di Ausilio all’U-Power Stadium per la sfida del Monza contro la Roma ha attirato l’attenzione sull’Interesse dei nerazzurri per l’ex Milan, figlio di Paolo e nipote di Calcionews24.com - Maldini Inter, i nerazzurri provano il colpo per il talento ex Milan? C’è un indizio che infiamma la tifoseria! Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di martedì 15 ottobre 2024), itentano il grandeper il giovane ex? C’è unclamoroso chela! Danielè l’ultimo nome accostato all’per l’attacco. La presenza di Ausilio all’U-Power Stadium per la sfida del Monza contro la Roma ha attirato l’attenzione sull’esse deiper l’ex, figlio di Paolo e nipote di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calciomercato Inter - clamoroso retroscena di Marchetti : «Retegui? I nerazzurri lo seguivano - poi è successo questo» - Calciomercato Inter, clamoroso retroscena del giornalista ed esperto di mercato Marchetti: «Retegui? I nerazzurri lo seguivano, poi…» Il giornalista ed esperto di calciomercato, Luca Marchetti, è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, parlando della crescita avuta dal nuovo centravanti della Nazionale, Mateo Retegui. (Calcionews24.com)

Roma-Inter - senti Orsi : «Nerazzurri giocabili - non come l’anno scorso» - Se la Roma gioca di reparto ed è concentrata per me è una partita giocabile». GIOCABILE – A cinque giorni dalla partita dell’Olimpico, su Radio Radio Mattino Sport e News si inizia a parlare dell’atteso match. Nando Orsi, a tal proposito, ha detto la sua sul rendimento attuale dei nerazzurri: «Quest’anno l’Inter è molto più giocabile rispetto all’anno scorso. (Inter-news.it)

Inter - fari puntati su Belahyane : il centrocampista del Verona ha stregato i nerazzurri - Il calciomercato invernale è parecchio lontano ma i grandi club iniziano a piazzare già il radar nei vari luoghi d`interesse e sicuramente... (Calciomercato.com)