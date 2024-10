Oasport.it - Luca Nardi resta nel limbo: dall’impresa con Djokovic a un 2024 con tante ombre e poche luci

(Di martedì 15 ottobre 2024) Lo scorso marzo abbiamo pensato tutti che fosse sbocciata definitivamente l’ennesima stella del firmamento tennistico italiano. Ad Indian Wells andò in onda uno degli upset più sorprendenti del, il successo dicontro Novak. Una vittoria che sembrava poter dare definitivamente linfa alla carriera dell’azzurrino, ma non è andata nel modo in cui ci si aspettava. Il ragazzo nato a Pesaro da famiglia campana sembrava aver fatto quel necessario passo in avanti che ci si attende da un giocatore dotato come lui. Il primo Challenger sulla terra rossa di Napoli sembrava il segnale dei suoi miglioramenti, che lo hanno portato a maggio a toccare il numero 70 al mondo, ma da lì si è piano piano arenato, senza ottenere risultati di rilievo e vedendo la sua classifica peggiorare settimana dopo settimana, fino al rischio di trovarsi di nuovo fuori dalla top 100.