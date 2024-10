Londra sanziona altri coloni estremisti israeliani (Di martedì 15 ottobre 2024) Nuovo pacchetti di sanzioni del Regno Unito nei confronti di coloni israeliani "estremisti" responsabili di violenza anti-palestinesi nei territori occupati. Lo annuncia il governo di Keir Starmer richiamando i dati Onu sull'incremento "senza precedenti" di attacchi, fino a 1400, censiti nell'ultimo anno. Le sanzioni colpiscono 3 avamposti di coloni in Cisgiordania e 4 organizzazioni che "hanno istigato e promosso la violenza". Il ministro degli Esteri britannico David Lammy condanna inoltre "l'inerzia" del governo israeliano di Benyamin Netanyahu e "il clima d'impunità verso i coloni" e i loro "atroci abusi dei diritti umani". Quotidiano.net - Londra sanziona altri coloni estremisti israeliani Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024) Nuovo pacchetti di sanzioni del Regno Unito nei confronti di" responsabili di violenza anti-palestinesi nei territori occupati. Lo annuncia il governo di Keir Starmer richiamando i dati Onu sull'incremento "senza precedenti" di attacchi, fino a 1400, censiti nell'ultimo anno. Le sanzioni colpiscono 3 avamposti diin Cisgiordania e 4 organizzazioni che "hanno istigato e promosso la violenza". Il ministro degli Esteri britannico David Lammy condanna inoltre "l'inerzia" del governo israeliano di Benyamin Netanyahu e "il clima d'impunità verso i" e i loro "atroci abusi dei diritti umani".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Raid israeliani e attacchi dei coloni ai civili palestinesi di Jit : cosa sta succedendo in Cisgiordania - Gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni nei confronti dell'organizzazione Hashomer Yosh, accusata di fornire sostegno materiale alla colonia israeliana in Cisgiordania. Continua a leggere . Dopo l'attacco ai civili palestinesi di Jit e le operazioni militari israeliane su Jenin e Tlkarem in Cisgiordania, gli usa chiedono a Israele di "chiedere conto ai coloni israeliani degli attacchi ai ... (Fanpage.it)

Nuove sanzioni Usa a coloni israeliani - Le sanzioni prendono di mira in particolare l'organizzazione non governativa Hashomer Yosh accusata di fornire sostegno a coloni estremisti. "La violenza estremista dei coloni in Cisgiordania causa intense sofferenze umane, danneggia la sicurezza di Israele e mina le prospettive di pace e stabilità nella regione" afferma il portavoce del dipartimento di Stato Matthew Miller. (Televideo.rai.it)

Violenze in Cisgiordania - sanzioni Usa a coloni israeliani - "La violenza estremista dei coloni in Cisgiordania causa intense sofferenze umane, danneggia la sicurezza di Israele e mina le prospettive di pace e stabilità nella regione", ha affermato il portavoce del dipartimento di Stato Matthew Miller in una dichiarazione, aggiungendo che è "fondamentale" per Israele chiedere conto della loro responsabilità . (Quotidiano.net)