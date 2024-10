Amica.it - Lo stile pop punk è tornato! Dagli Anni 90 a oggi

(Di martedì 15 ottobre 2024) La musica ha sempre avuto un ruolo significativo nel plasmare le tendenze della moda, e il popnon fa eccezione. Derivato daldegli70, il popne conserva i tratti salienti, l’anticonformismo, la provocazione, l’audacia, ma li ripropone in una versione più giocosa e colorata. Il popsi afferma negli90 con cantanti come Avril Lavigne e Gwen Stefani.torna prepotentemente, riproposto sul palco da star del calibro di Olivia Rodrigo, Willow Smith, FKA Twigs, e riscuote subito un grande successo da chi segue la moda. Anche gli stilisti ne subiscono il fascino, mandando in passerella i capi-chiave del trend. GUARDA LE FOTO Tartan e calze a rete.