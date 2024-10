L’MK Dons affronterà Wimbledon al primo turno (Di martedì 15 ottobre 2024) 2024-10-14 21:25:31 Ecco quanto riportato poco fa: L’MK Dons ospiterà i rivali dell’AFC Wimbledon nel primo turno della FA Cup il mese prossimo. La vicenda tutta della Lega Due vedrà le due squadre scontrarsi allo Stadium MK. Wimbledon ha già battuto i Dons 3-0 in campionato in questa stagione. La capolista della League One, il Birmingham, è stata trasferita alla National League Sutton, mentre il Wrexham, secondo in classifica, si recherà ad Harrogate. Il Bristol Rovers ospiterà il vicino vicino Weston-super-Mare della National League South, mentre il Northampton affronterà il Kettering fuori campionato in un raro incontro tra i due vicini. L’ottavo livello dell’Hednesford è la squadra con il punteggio più basso rimasta nella competizione e martedì affronterà Gateshead in un replay per il diritto di affrontare Gainsborough o Boston. Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di martedì 15 ottobre 2024) 2024-10-14 21:25:31 Ecco quanto riportato poco fa:ospiterà i rivali dell’AFCneldella FA Cup il mese prossimo. La vicenda tutta della Lega Due vedrà le due squadre scontrarsi allo Stadium MK.ha già battuto i3-0 in campionato in questa stagione. La capolista della League One, il Birmingham, è stata trasferita alla National League Sutton, mentre il Wrexham, secondo in classifica, si recherà ad Harrogate. Il Bristol Rovers ospiterà il vicino vicino Weston-super-Mare della National League South, mentre il Northamptonil Kettering fuori campionato in un raro incontro tra i due vicini. L’ottavo livello dell’Hednesford è la squadra con il punteggio più basso rimasta nella competizione e martedìGateshead in un replay per il diritto di affrontare Gainsborough o Boston.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Williamson: I won't catastrophise Carlisle United situation - Mike Williamson says he will not “catastrophise” Carlisle United’s defeat at AFC Wimbledon – and has belief the struggling Blues ... (newsandstar.co.uk)

FA Cup draw: Every first round tie after Wrexham, Birmingham and others find out their fate - The draw for the first round proper takes place on Monday night, and features teams from League One and League Two ... (sports.yahoo.com)

FA Cup first-round draw in full as Wrexham and Birmingham City discover opponents - The FA Cup is set to deliver some thrilling encounters with MK Dons and AFC Wimbledon facing off in a highly anticipated first-round soccer game. Meanwhile, Wrexham will make its way to Harrogate ... (msn.com)