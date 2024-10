LIVE Virtus Bologna-Zalgiris Kaunas 28-30, Eurolega basket in DIRETTA: tornano sotto gli emiliani nel 2° quarto (Di martedì 15 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 28-30 Ancora Clyburne! Virtus a -2! 2’55” Palla recuperata Virtus. 26-30 Due su due per lui! 3’10” Due liberi per Clyburne, che è già a 9 punti. 24-30 Smailagic, a segno con un mid range bittandosi indietro. 24-28 Zero su due per il georgiano. 3’30” In lunetta anche Shengelia! 24-28 Uno su due. 3’56” Francisco in lunetta. Fallo di Grazulis. 4’13” Clyburne mette il libero, meno 3 Virtus. 23-27 Canestro e fallo in transizione per Clyburne! 4’13” Violazione di 24 secondi, ottima difesa! 21-27 Shengelia di sinistra, un reverse. 5’10” Palla persa Zalgiris, non si segna più! 5’30” Dunston lotta ma perde il duello a rimbalzo. Palla Virtus. 19-27 Sbaglia ma segue in modo vincente Mirutis. Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Zalgiris Kaunas 28-30, Eurolega basket in DIRETTA: tornano sotto gli emiliani nel 2° quarto Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 15 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA28-30 Ancora Clyburne!a -2! 2’55” Palla recuperata. 26-30 Due su due per lui! 3’10” Due liberi per Clyburne, che è già a 9 punti. 24-30 Smailagic, a segno con un mid range bittandosi indietro. 24-28 Zero su due per il georgiano. 3’30” In lunetta anche Shengelia! 24-28 Uno su due. 3’56” Francisco in lunetta. Fallo di Grazulis. 4’13” Clyburne mette il libero, meno 3. 23-27 Canestro e fallo in transizione per Clyburne! 4’13” Violazione di 24 secondi, ottima difesa! 21-27 Shengelia di sinistra, un reverse. 5’10” Palla persa, non si segna più! 5’30” Dunston lotta ma perde il duello a rimbalzo. Palla. 19-27 Sbaglia ma segue in modo vincente Mirutis.

LIVE Virtus Bologna-Zalgiris Kaunas 15-16 - Eurolega basket in DIRETTA : punteggio basso a fine 1° quarto - 20. Nelle precedenti due sfide hanno ceduto il passo e c’è bisogno di un riscatto immediato. Il rooster dei baltici è ottimo, visto che sono presenti giocatori di rango europeo come Dovydas Giedraitis, Sylvain Francisco (19 contro il Barcellona). Partita che rappresenta anche il significativo ritorno alla Segafredo Arena di Bryant Dunston, che ha vestito la maglia delle “VU” nere fino alla ... (Oasport.it)

LIVE – Virtus Bologna-Zalgiris 15-14 - Eurolega 2024/2025 basket : RISULTATO in DIRETTA - Ora, la ghiotta occasione di una partita casalinga contro una squadra alla portata, ma assolutamente non da sottovalutare: gli uomini di coach Trinchieri, infatti, hanno sorpreso il Barcellona nella prima giornata, prima di perdere contro l’Olympiacos nel secondo turno. 28 – Squadre in campo, ormai ci siamo 20. (Sportface.it)