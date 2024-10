LIVE Italia-Irlanda 1-1, Qualificazioni Europei U21 in DIRETTA: gli azzurrini volano alla fase finale (Di martedì 15 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:24 Eccoli i sorrisi sui volti degli azzurrini. Con sofferenza, forse anche troppa, arriva il punto necessario a staccare il pass per Slovacchia 2025. Delusione invece tra gli irlandesi, che hanno messo il cuore sul campo triestino. Italia-Irlanda 1-1 FINISCE QUI! L’Italia VOLA IN SLOVACCHIA! 96?- 60 secondi al termine e palla che arriva tra le mani di Desplanches. 95?- Intervento risolutorio di Ghilardi, che respinge il tiro a botta sicura dal limite dell’area di un avversario. 95?- Ingenuità di Bonfanti, che stende Emahku al limite sinistro fuori dall’area di rigore. Si soffre. 94?- Tutta l’Irlanda è nella metà campo Italiana, ma Bertola è ancora vigile ed allontana di testa. 92?- Decisiva la parata di Desplanches sul diagonale del solito Emahku. Che brivido. Oasport.it - LIVE Italia-Irlanda 1-1, Qualificazioni Europei U21 in DIRETTA: gli azzurrini volano alla fase finale Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 15 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:24 Eccoli i sorrisi sui volti degli. Con sofferenza, forse anche troppa, arriva il punto necessario a staccare il pass per Slovacchia 2025. Delusione invece tra gli irlandesi, che hanno messo il cuore sul campo triestino.1-1 FINISCE QUI! L’VOLA IN SLOVACCHIA! 96?- 60 secondi al termine e pche arriva tra le mani di Desplanches. 95?- Intervento risolutorio di Ghilardi, che respinge il tiro a botta sicura dal limite dell’area di un avversario. 95?- Ingenuità di Bonfanti, che stende Emahku al limite sinistro fuori dall’area di rigore. Si soffre. 94?- Tutta l’è nella metà campona, ma Bertola è ancora vigile ed allontana di testa. 92?- Decisiva la parata di Desplanches sul diagonale del solito Emahku. Che brivido.

