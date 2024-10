Lettera43.it - Libertà di stampa in Italia, l’allarme del Reuters Institute: «In declino con Meloni»

Leggi tutta la notizia su Lettera43.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) I casi in Rai, le pressioni sui giornali di opposizione, le norme contestate dall’Ordine, con la certificazione del 46esimo posto su 180 nel Press Freedom Index. «Ladiinè in», è quanto ha affermato ilfor the Study of Journalism dell’università di Oxford, che in un articolo a firma Marina Adami, giornalistana che ha lavorato a Bruxelles al sito di informazione Politico Europe, ha tracciato una panoramica sulla situazionena sotto il governo guidato da Giorgia. Dal caso Scurati alle dimissioni di Fuortes: la situazione in Rai Adami ha sottolineato come «l’ha ancora un’informazione variegata ed è un Paese relativamente sicuro per i giornalisti, ma ci sono segnali di un potenziale arretramento democratico, spronato da iniziative di governo che potrebbero creare un futuro meno pluralistico per i media nazionali».