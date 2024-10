Leonardo e Rheinmetall, nasce l'alleanza per i carri armati (2) (Di martedì 15 ottobre 2024) Il nome dato alla nuova società paritetica è Leonardo Rheinmetall Military Vehicles . Joint venture che nasce "con l'obiettivo di formare un nuovo nucleo europeo per lo sviluppo e la produzione di veicoli militari da combattimento in Europa", ricordano i due partner che avevano dato il via al progetto firmando a inizio luglio un memorandum of understanding e sono azionisti al 50% Il perfezionamento degli accordi e la costituzione della società sono attesi entro il primo trimestre 2025. Obiettivo primario della joint venture - viene spiegato - è lo sviluppo industriale e la successiva commercializzazione del nuovo Main Battle Tank italiano e della nuova piattaforma Lynx per il programma Armored Infantry Combat System nell'ambito del programma per i sistemi terrestri dell'Esercito Italiano. Quotidiano.net - Leonardo e Rheinmetall, nasce l'alleanza per i carri armati (2) Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024) Il nome dato alla nuova società paritetica èMilitary Vehicles . Joint venture che"con l'obiettivo di formare un nuovo nucleo europeo per lo sviluppo e la produzione di veicoli militari da combattimento in Europa", ricordano i due partner che avevano dato il via al progetto firmando a inizio luglio un memorandum of understanding e sono azionisti al 50% Il perfezionamento degli accordi e la costituzione della società sono attesi entro il primo trimestre 2025. Obiettivo primario della joint venture - viene spiegato - è lo sviluppo industriale e la successiva commercializzazione del nuovo Main Battle Tank italiano e della nuova piattaforma Lynx per il programma Armored Infantry Combat System nell'ambito del programma per i sistemi terrestri dell'Esercito Italiano.

Leonardo : nasce joint venture con Rheinmetall - (LaPresse) – Al via la joint venture tra Leonardo e Rheinmetall con l’obiettivo di formare un nuovo nucleo europeo per lo sviluppo e la produzione di veicoli militari da combattimento in Europa. Lo rende noto l’azienda. Roma, 15 ott. Le società avevano già firmato un corrispondente Memorandum of Understanding (MoU) all’inizio di luglio 2024. (Lapresse.it)

