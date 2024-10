L’Aci: Incidenti stradali, boom di vittime a Napoli (+61% in un anno). Coppola: Alt ai killer delle strade (Di martedì 15 ottobre 2024) Tre morti al mese, 6,5 Incidenti e 8,4 feriti al giorno: è questo il drammatico bilancio della sinistrosità stradale nel Comune di Napoli. Secondo le ultime statistiche ACI-Istat nella sola città partenopea, nel 2023, si sono registrati 37 decessi e 3.067 feriti nei 2.379 Incidenti stradali avvenuti nell’ambito urbano. A destare allarme è soprattutto il dato relativo ai morti, in aumento del 60,9% rispetto all’anno precedente. In crescita, ma in misura nettamente minore, è anche il trend relativo ai sinistri (+1,8%) ed ai feriti (+0,5%). Guida distratta, mancato rispetto dei segnali e alta velocità sono le principali cause di queste tragedie che coinvolgono, soprattutto, centauri (51% delle vittime) e pedoni (30%). Il 27% dei morti aveva meno di 30 anni, mentre il 91% dei pedoni che hanno perso la vita era “over 65”. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Tre morti al mese, 6,5e 8,4 feriti al giorno: è questo il drammatico bilancio della sinistrosità stradale nel Comune di. Secondo le ultime statistiche ACI-Istat nella sola città partenopea, nel 2023, si sono registrati 37 decessi e 3.067 feriti nei 2.379avvenuti nell’ambito urbano. A destare allarme è soprattutto il dato relativo ai morti, in aumento del 60,9% rispetto all’precedente. In crescita, ma in misura nettamente minore, è anche il trend relativo ai sinistri (+1,8%) ed ai feriti (+0,5%). Guida distratta, mancato rispetto dei segnali e alta velocità sono le principali cause di queste tragedie che coinvolgono, soprattutto, centauri (51%) e pedoni (30%). Il 27% dei morti aveva meno di 30 anni, mentre il 91% dei pedoni che hperso la vita era “over 65”.

