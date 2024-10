La ricetta internazionale di PizzAut: "Cuciniamo al G7 della disabilità. È la nostra battaglia per la dignità" (Di martedì 15 ottobre 2024) "Noi gli ultimi del mondo Cuciniamo per i grandi della Terra". Nico Acampora è con la sua brigata speciale ad Assisi, PizzAut è chef ufficiale del G7 della disabilità, il primo della storia sull’inclusione e il tema della diversità: un appuntamento che segnerà un prima e dopo. A ingaggiare i giovani autistici, direttamente la ministra Alessandra Locatelli che ha voluto i ragazzi che gestiscono i ristoranti di Monza e Cassina dietro ai fornelli del forum che riunisce gli stati che possono davvero cambiare le cose. Primo obiettivo, "abbattere il pregiudizio - racconta il papà delle pizzerie - lo viviamo tutti i giorni tra i clienti nei nostri locali che ci dicono: ‘la pizza è anche buona’. Quell’anche tradisce il loro pensiero. È quello che deve cambiare". Ilgiorno.it - La ricetta internazionale di PizzAut: "Cuciniamo al G7 della disabilità. È la nostra battaglia per la dignità" Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 15 ottobre 2024) "Noi gli ultimi del mondoper i grandiTerra". Nico Acampora è con la sua brigata speciale ad Assisi,è chef ufficiale del G7, il primostoria sull’inclusione e il temadiversità: un appuntamento che segnerà un prima e dopo. A ingaggiare i giovani autistici, direttamente la ministra Alessandra Locatelli che ha voluto i ragazzi che gestiscono i ristoranti di Monza e Cassina dietro ai fornelli del forum che riunisce gli stati che possono davvero cambiare le cose. Primo obiettivo, "abbattere il pregiudizio - racconta il papà delle pizzerie - lo viviamo tutti i giorni tra i clienti nei nostri locali che ci dicono: ‘la pizza è anche buona’. Quell’anche tradisce il loro pensiero. È quello che deve cambiare".

