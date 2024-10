La consegna del Pegaso d’Oro a Dacia Maraini: “Riferimento per tutti i giovani” (Di martedì 15 ottobre 2024) Firenze, 15 ottobre 2024 – “Questo premio è un segno di stima, e le donne hanno bisogno non tanto di ammirazione e di esaltazione, quanto di stima”. Ha ringraziato così Dacia Maraini, ricevendo il Pegaso d’Oro dalla mani del presidente Giani, ricordando poi quanto sia rimasto in lei del carattere di vero toscano ereditato dal padre Fosco. Ma parlando di donne, secondo lei, a che punto è l’emancipazione femminile? “La storia delle donne è fatta di progressi e regressi e in questo momento viviamo una cultura regressiva. Bisogna resistere e il modo per farlo non è attraverso l’industria e la tecnologia, ma con la cultura. Per questo sono felice e ringrazio per questo premio. Nella società patriarcale, noi abbiamo bisogno di essere ritenute capaci di costruire, creare, di fare politica: tutte cose che ci hanno sempre proibito. Oggi viviamo in un mondo globalizzato. Lanazione.it - La consegna del Pegaso d’Oro a Dacia Maraini: “Riferimento per tutti i giovani” Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Firenze, 15 ottobre 2024 – “Questo premio è un segno di stima, e le donne hanno bisogno non tanto di ammirazione e di esaltazione, quanto di stima”. Ha ringraziato così, ricevendo ildalla mani del presidente Giani, ricordando poi quanto sia rimasto in lei del carattere di vero toscano ereditato dal padre Fosco. Ma parlando di donne, secondo lei, a che punto è l’emancipazione femminile? “La storia delle donne è fatta di progressi e regressi e in questo momento viviamo una cultura regressiva. Bisogna resistere e il modo per farlo non è attraverso l’industria e la tecnologia, ma con la cultura. Per questo sono felice e ringrazio per questo premio. Nella società patriarcale, noi abbiamo bisogno di essere ritenute capaci di costruire, creare, di fare politica: tutte cose che ci hanno sempre proibito. Oggi viviamo in un mondo globalizzato.

Pegaso d’oro all’Associazione fra Familiari vittime della strage di via dei Georgofili - Non solo, attraverso l’associazione, abbiamo potuto organizzare tanti momenti importanti di approfondimento, di studio e di cultura della memoria che, come ha detto il presidente Mattarella a Civitella Val di Chiana, è la base per costruire il futuro. Il Pegaso d’oro è stato dato a Luigi Dainelli, presidente dell’Associazione che, dopo i ringraziamenti commossi alla Regione, ha voluto affidare ... (Laprimapagina.it)

Strage dei Georgofili - Pegaso d’oro all’Associazione Familiari delle vittime - ” N “Non solo, attraverso l’associazione, abbiamo potuto organizzare tanti momenti importanti di approfondimento, di studio e di cultura della memoria che, come ha detto il presidente Mattarella a Civitella Val di Chiana, è la base per costruire il futuro. Insieme al presidente Giani, Giuseppe Nicolosi, oggi procuratore capo della Repubblica di Prato, e Alessandro Crini, ex procuratore capo ... (Corrieretoscano.it)

Strage dei Georgofili - “Pegaso d’Oro” all’associazione dei familiari delle vittime - “Questo è un riconoscimento - ha detto il presidente Eugenio Giani - che come giunta regionale avevamo pensato di consegnare in occasione del 31esimo anniversario della strage, a maggio, ma tributato oggi, dà ancora di più il senso di apprezzamento e riconoscenza che proviamo nei confronti dell’Associazione fra i Familiari delle vittime della strage di via dei Georgofili, guidata prima da ... (Lanazione.it)