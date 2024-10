Gaeta.it - La comunità di Senigallia in lutto per la tragica morte di un giovane studente: indagini su presunti episodi di bullismo

(Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La recente scomparsa di Leonardo, un ragazzo di 15 anni che si è tolto la vita in un casolare a sud di, ha scosso profondamente non solo la sua famiglia ma anche l’intera. Gli inquirenti sono ora concentrati sulla vita scolastica del, dopo la denuncia dei genitori, che indicano la possibilità didiche avrebbero potuto influenzare le sue condizioni psicologiche. Il dirigente scolastico del polo Corinaldesi-Padovano, SIMONE CERESONI, ha descritto il ragazzo come ben integrato e ben voluto. La vicenda ha sollevato interrogativi sulla vita di coppia negli adolescenti e sulla necessità di prestare attenzione a segnali di disagio tra i giovani. Vita scolastica e integrazione sociale di Leonardo Leonardo ha frequentato fino a giugno l’istituto Corinaldesi-Padovano, dove era noto per la sua buona integrità sociale.