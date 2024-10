Ilgiorno.it - La campagna degli artigiani. Addio mastro Geppetto. Oggi il falegname 2.0 cresce fra libri e laboratori

(Di martedì 15 ottobre 2024), tappezziere, cappellaio, sarto. Sono tanti i mestieri da salvare, che rischiano di scomparire, fagocitati dalla produzione industriale del lontano Oriente, ma di cui le aziende della Brianza hanno bisogno. L’UnioneMonza Brianza Milano propone un patto con il mondo della scuola, per far conoscere da vicino le opportunità dell’artigianato e della formazione professionale ai ragazzi delle medie, ai loro genitori e ai docenti responsabili dell’orientamento, per valorizzare e ridare vita ai mestieri dimenticati. Per i giovanissimi l’artigiano è poco più cheche, come il papà di Pinocchio, lavora da solo in uno scalcinatoo. Per molti genitori, l’iscrizione dei propri figli ad una scuola professionale è un’onta sociale.