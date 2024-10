Juventus, solo affaticamento per McKennie: probabile forfait contro la Lazio (Di martedì 15 ottobre 2024) L’infortunio non è grave, ma Weston McKennie dovrebbe comunque saltare la gara di sabato contro la Lazio. Un’assenza precauzionale, perché il problema rimediato dallo statunitense in nazionale non è altro che un affaticamento, che consentirà al centrocampista di essere a disposizione contro lo Stoccarda. Resta però un allarme a centrocampo visto che per la sfida dell’Allianz Stadium, in programma alle 20.45 contro l’undici capitolino, il tecnico Thiago Motta non potrà contare neanche su Teun Koopmeiners, le cui condizioni dopo la frattura scomposta ad una costola non sono delle migliori. Sabato quindi Douglas Luiz potrebbe giocarsi le proprie chance al fianco di Locatelli e Fagioli. contro la Lazio dovrebbe poi tornare titolare Yildiz, impiegato solamente nel finale di Juventus-Cagliari, e anche il belga Mbangula potrebbe giocarsi le sue carte dal primo minuto. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 15 ottobre 2024) L’infortunio non è grave, ma Westondovrebbe comunque saltare la gara di sabatola. Un’assenza precauzionale, perché il problema rimediato dallo statunitense in nazionale non è altro che un, che consentirà al centrocampista di essere a disposizionelo Stoccarda. Resta però un allarme a centrocampo visto che per la sfida dell’Allianz Stadium, in programma alle 20.45l’undici capitolino, il tecnico Thiago Motta non potrà contare neanche su Teun Koopmeiners, le cui condizioni dopo la frattura scomposta ad una costola non sono delle migliori. Sabato quindi Douglas Luiz potrebbe giocarsi le proprie chance al fianco di Locatelli e Fagioli.ladovrebbe poi tornare titolare Yildiz, impiegato solamente nel finale di-Cagliari, e anche il belga Mbangula potrebbe giocarsi le sue carte dal primo minuto.

