Joker 2, anticipata l'uscita in digitale: previste perdite tra i 150 e i 200 milioni di dollari (Di martedì 15 ottobre 2024) La Warner cerca di correre ai ripari anticipando la diffusione in streaming della pellicola di Todd Phillips rivelatasi un flop enorme al box-office Joker: Folie à Deux era pronto per diventare un altro grande successo al box-office per il genere dei cinecomic. Invece, il sequel si è rivelato un disastro al botteghino, così la Warner ha deciso di correre ai ripari. Finora, il musical con Joaquin Phoenix e Lady Gaga ha incassato 51,5 milioni di dollari a livello nazionale e 165 milioni di dollari a livello globale dopo due settimane di uscita. Giusto per fare un confronto, il primo Joker aveva generato 96,2 milioni di dollari a livello nazionale e 248,4 milioni di dollari a livello globale dopo soli tre giorni di uscita. Movieplayer.it - Joker 2, anticipata l'uscita in digitale: previste perdite tra i 150 e i 200 milioni di dollari Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di martedì 15 ottobre 2024) La Warner cerca di correre ai ripari anticipando la diffusione in streaming della pellicola di Todd Phillips rivelatasi un flop enorme al box-office: Folie à Deux era pronto per diventare un altro grande successo al box-office per il genere dei cinecomic. Invece, il sequel si è rivelato un disastro al botteghino, così la Warner ha deciso di correre ai ripari. Finora, il musical con Joaquin Phoenix e Lady Gaga ha incassato 51,5dia livello nazionale e 165dia livello globale dopo due settimane di. Giusto per fare un confronto, il primoaveva generato 96,2dia livello nazionale e 248,4dia livello globale dopo soli tre giorni di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ecco come due ghosthunter di YouTube hanno tenuto testa a Joker 2 al box-office USA - Mentre Joker: Folie à Deux esordiva in modo poco brillante al box-office americano, a brillare è stata invece la stella di due celebri ghosthunter di YouTube, Sam and Colby. Se in questo secondo fine settimana di permanenza nelle sale Joker: Folie à Deux ha regalato alla Warner uno dei più grandi cali di sempre in termini d'incassi cinematografici incassando poco più di 7 milioni di dollari da ... (Movieplayer.it)

Il robot selvaggio domina il boxoffice italiano : un sequel è in arrivo - mentre scalza Joker : Folie à Deux - Proprio quando Il robot selvaggio debutta in Italia conquistando la prima posizione al botteghino del weekend, i positivi risultati nel mondo del film DreamWorks Animation portano il regista Chris Sanders a confermarne il seguito. . Joker: Folie à Deux arranca in Italia, ma è proprio umiliato negli USA. (Comingsoon.it)

Box Office USA : Terrifier 3 vince la battaglia tra Clown con Joker - In precedenza il “record” era detenuto da The Marvels con un calo del 78%. Secondo le stime del the Hollywood Reporter, il film di Todd Phillips ha incassato una cifra stimata di 7 milioni di dollari (in terza posizione), ed un calo dell’81%. L’horror indie Terrifier 3 ha vinto clamorosamente il Box Office USA nel suo weekend d’esordio, mentre Joker 2 è crollato ben oltre l’80%. (Universalmovies.it)