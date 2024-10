J’Adore Pino D’Angiò, il primo progetto musicale di nss edicola: listening event in Piazza San Pasquale (Di martedì 15 ottobre 2024) J’Adore Pino D’Angiò è l’ultimo progetto artistico del maestro della disco italiana che celebra il legame eccezionale di Pino D’Angiò con il mondo della musica. Registrato a Napoli su una terrazza di Posillipo vista Vesuvio, il disco racconta le origini dell’artista nato a Pompei e la sua Napolitoday.it - J’Adore Pino D’Angiò, il primo progetto musicale di nss edicola: listening event in Piazza San Pasquale Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024)è l’ultimoartistico del maestro della disco italiana che celebra il legame eccezionale dicon il mondo della musica. Registrato a Napoli su una terrazza di Posillipo vista Vesuvio, il disco racconta le origini dell’artista nato a Pompei e la sua

“J’adore Pino D’Angiò” - il nuovo progetto musicale dedicato al maestro della disco italiana - Dopo il pre-order lanciatp lo scorso 3 ottobre, il vinile “J’Adore Pino D’Angiò” sarà disponibile online da venerdì 18 ottobre sul sito di nss edicola e presso l’omonima edicola in Piazza San Pasquale a Napoli in edizione limitata con il disco in colorazione azzurra. Con il supporto di PeerMusic, nss edicola si tuffa così nel suo primo progetto musicale con la voglia di raccontare la storia di ... (Ildenaro.it)

3 Canzoni inedite di Pino D’Angiò - l’Ep postumo “Funky Maestro” - Il nuovo EP postumo raccoglie gli ultimi capolavori dell'artista, icona dell'italo disco e pioniere del funk in Italia. (Mistermovie.it)

Pino D’Angiò - fuori l’EP Funky Maestro con tre inediti - Sono stati anni meravigliosi, nei quali Pino mi ha cresciuto umanamente e artisticamente. Perché è stato incredibile lui. Nato nel 1952 e originario di Pompei, Pino D’Angiò è considerato una vera e propria icona della musica degli anni ’80. A dicembre 2023 gli hanno tolto un polmone – “per fortuna ne ho un altro” diceva – e due mesi dopo ballava sul palco di Sanremo. (Spettacolo.eu)