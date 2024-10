Inter-news.it - Italia Under 21, Esposito e co. pareggiano con l’Irlanda: ex Inter in gol

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Solo un pareggio per l’21 contro i pari età del. Non basta il gol dell’exCesare Casadei, che apre le marcature della partita, poi terminata 1-1. Per Francesco Pio, giocatore di proprietà nerazzurra, cinquantaquattro minuti in campo PAREGGIO – 1-1 trae Irlanda21, gara dalla forte connotazione nerazzurra. Non solo per la presenza da titoltare di Francesco Pio, attaccante di proprietà dell’e in prestito allo Spezia, ma anche per il gol dell’ex nerazzurro Cesare Casadei. È proprio il centrocampista ad aprire le marcature della partita, con il vantaggio che gli azzurrini riescono a difendere fino al 66?, quando Moran trova il gol che vale il pareggio finale.