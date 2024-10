Inter-news.it - Inter, la sosta ti regala “due nuovi rinforzi”: parecchia curiosità!

(Di martedì 15 ottobre 2024) Lasta ormai per concludersi. L’inizierà adesso un durissimo tour de force e occhio a due giocatori ad oggi mai utilizzati. TUTTI IMPORTANTI – Si contano i giorni per il ritorno in campo della Serie A. Laper le nazionali sta ormai per concludersi, con l’che presto si ritroverà a pieno regime in quel di Appiano Gentile. Già oggi, la squadra di mister Simone Inzaghi riprende i lavori in vista della partita contro la Roma, in programma domenica sera a partire dalle 20.45. Il match contro i giallorossi di Ivan Juric sarà solamente il primo di una lunga serie di partite, che si fermerà solamente a novembre con il match contro l’ex Antonio Conte. Dopo la Roma, altre due partite ravvicinate contro Young Boys in Champions League e Juventus nuovamente in campionato. Inzaghi è pronto a tirare fuori una delle sue armi migliori: ossia il turnover scientifico.