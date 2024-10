Iodonna.it - In occasione del Bra Day le esperte spiegano perché è importante la ricostruzione mammaria immediata

Leggi tutta la notizia su Iodonna.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Il tumore al seno colpisce 1 donna su 8 nel corso della vita. Nella stragrande maggioranza dei casi, la cura oncologica comporta un intervento chirurgico più o meno demolitivo. Per recuperare l’integrità fisica, o semplicemente forme naturali e gradevoli, è necessario un intervento ricostruttivo. Il Bra Day è la giornata internazionale per la consapevolezza dellapost-oncologica. Si celebra ogni anno il secondo mercoledì del mese di ottobre, che quest’anno equivale al 16. Per sensibilizzare sull’argomento, martedì 15 ottobre, la Beautiful After Breast Cancer (BABC) Italia Onlus organizza un evento in cui protagoniste sono le pazienti.