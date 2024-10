Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 16 ottobre 2024: Tancredi e Umberto battuti dal Paradiso... ed è merito di Adelaide! (Di martedì 15 ottobre 2024) Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 16 ottobre 2024 su Rai1. Nell'episodio della Soap vedremo che Marcello e Botteri avranno la loro vittoria ed aiutarli a battere Tancredi e Umberto ci penserà la Contessa. Comingsoon.it - Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 16 ottobre 2024: Tancredi e Umberto battuti dal Paradiso... ed è merito di Adelaide! Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Scopriamo insieme ledella puntata de Ilin onda il 16su Rai1. Nell'episodio della Soap vedremo che Marcello e Botteri avranno la loro vittoria ed aiutarli a battereci penserà la Contessa.

Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni : Puntate di oggi 15 ottobre 2024 - Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 15 ottobre 2024. (Comingsoon.it)

Il Paradiso delle Signore - anticipazioni dal 14 al 18 ottobre : Concetta non perdona Ciro - L’uomo cerca di farsi perdonare ma lei non si sente ancora pronta. The post Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 14 al 18 ottobre: Concetta non perdona Ciro appeared first on Davide Maggio. © US RaiA Il Paradiso delle Signore, non c’è ancora tregua tra Ciro e Concetta. . Ancora non si scioglie la tensione tra Concetta e Ciro. (Davidemaggio.it)

Il Paradiso delle signore 9 - anticipazioni 15 ottobre : Ciro confessa! Concetta pronta alla separazione? - Le anticipazioni della nuova puntata de Il Paradiso delle signore 9, in onda martedì 15 ottobre alle 16:00 su Rai 1, annunciano che Ciro e Concetta sembrano ormai prossimi alla rottura. Il ritorno di Clara a Milano rischia di cambiare molti equilibri ma a scobussolare un'intera famiglia c'è la rivelazione di Ciro, che metterà in serio pericolo il suo matrimonio. (Movieplayer.it)