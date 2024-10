Cityrumors.it - I vampiri esistono, quando la leggenda diventa realtà

Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Sembra una storia paradossale, ma è vita reale e una ragazza non sa più come fare, una vicenda che sta facendo il giro del mondo Una malattia vera, ma al tempo stesso è talmente rara e particolare che ha un nome che sembra tutto un problema, visto che viene definita “malattia dei“, ovvero quelle persone che se ingeriscono dell’aglio si sentono talmente male da non sopportarlo. Si chiama malattia dei, un problema che succede a un ragazzo se ingerisce dell’aglio, talmente doloroso da non sopportarlo (Ansa Foto) Cityrumors.itSembra una vicenda di fantasia, ma è pura, tanto che la persona che ne è affetta e ci sta davvero male ha un nome e un cognome, una donna che si chiama Phoenix Nightingale, ha 32 anni, ed è del Minnesota, negli Stati Uniti.