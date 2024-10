Thesocialpost.it - I timori di un progetto eversivo dietro le manifestazioni pro pal. “Non sono semplici proteste”

(Di martedì 15 ottobre 2024) L’allarme è stato lanciato da Marco Leardi su Il Giornale. Le recentipro-Palestina, secondo il quotidiano milanese, non sarebberoagli slogan e ai cortei si celerebbe, infatti, un pianopromosso da gruppi di estrema sinistra come i Carc (Comitati di Appoggio alla Resistenza per il Comunismo). Non si tratterebbe più solo di esprimere solidarietà al popolo palestinese, ma di una vera e propria mobilitazione volta a destabilizzare il governo italiano. Secondo Il Giornale, questenon mirano a sensibilizzare l’opinione pubblica, ma a creare un moto di disordine sociale che avrebbe come finalità di “cacciare il governo Meloni“.