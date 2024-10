Lapresse.it - Halloween, la zucca più grande del mondo arriva dal Minnesota: pesa oltre 2mila kg

(Di martedì 15 ottobre 2024) Lapiùnte delsi trova negli Stati Uniti. Conkg si è aggiudicata il primo posto alla 51° ‘annuale delle zucche del campionato mondiale di Half Moon Bay Safeway’, in California. Travis Gienger di Anoka,, ha vinto la competizione per il secondo anno consecutivo, portando a casa un premio in denaro di 9 dollari al chilo. Tuttavia non è stato stabilito un nuovo record mondiale che gli avrebbe permesso di ottenere un premio speciale di 30.000 dollari.