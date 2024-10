Gran Premio Giovanissimi: il Circolo Schermistico Forlivese conquista tre podi (Di martedì 15 ottobre 2024) Gli under 14 del Circolo Schermistico Forlivese sono scesi in pedana a Faenza per la prima prova interregionale del Gran Premio Giovanissimi. Nella categoria "Maschietti", primo posto per Giulio Gentilini, che ha sconfitto Leonardo Bagattoni in finale, mentre Diego Zaccheroni si è accontentato Today.it - Gran Premio Giovanissimi: il Circolo Schermistico Forlivese conquista tre podi Leggi tutta la notizia su Today.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Gli under 14 delsono scesi in pedana a Faenza per la prima prova interregionale del. Nella categoria "Maschietti", primo posto per Giulio Gentilini, che ha sconfitto Leonardo Bagattoni in finale, mentre Diego Zaccheroni si è accontentato

Lotta - al PalaPellicone di Ostia il Gran Premio Giovanissimi e gli Italiani Giovanili : i risultati - Al secondo posto si è piazzata la J&D Nike e poi al terzo la New Centro SA, con 27 punti ciascuna. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. it ilfaroonline. Foto Fijlkam/fijlkam. Ostia – E’ stato un lungo week end di gare al PalaPellicone di Ostia Lido. (Ilfaroonline.it)

Ciclismo : Magli in volata fa suo il Gran Premio Del Rosso a Montecatini - . Per i protagonisti anche i complimenti del sindaco di Montecatini Claudio Del Rosso presente all’arrivo. ORDINE DI ARRIVO: 1)Lorenzo Magli (Mastromarco Sensi Nibali) km 176, in 4h06’, media km 42,877; 2)Ludovico Crescioli (Technipes InEmiliaRomagna); 3)Manuel Oioli (Q. Al via 151 atleti dei quali 38 hanno concluso la corsa organizzata dal G. (Sport.quotidiano.net)

Grande successo per la finale del Premio Nazionale delle Arti - In particolare, Emma Bertozzi ha ricevuto anche il Premio della Polizia di Stato – “Borsa di Studio Leonardo e Ludovica”, a testimonianza del suo straordinario talento. Auguriamo a tutti i partecipanti un futuro ricco di soddisfazioni e successi. . ” L’evento ha confermato ancora una volta l’importanza del Premio Nazionale delle Arti come trampolino di lancio per le nuove promesse del ... (Puntomagazine.it)