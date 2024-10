Puntomagazine.it - Giugliano: Furti notturni e minori alla guida. Carabinieri arrestano 17enne

(Di martedì 15 ottobre 2024) Inseguimento a: Giovane ragazzo arrestato per furto d’auto e resistenza a pubblico ufficiale Ennesimo inseguimento ain Campania ed ennesimo minorenne. Idella sezione radiomobile della compagnia diin Campania hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione undel posto già noto alle forze dell’ordine. Manca pocomezzanotte e i militari – allertati dal 112 – intervengono a via San Tommaso per la segnalazione di un furto d’auto. La gazzella corre e incrocia due auto tra cui la panda grigia appena rubata. Inizia l’inseguimento dell’utilitaria conun individuo incappucciato e con mascherina chirurgica; solo dopo si capirà ce si tratta del minorenne.