Giambona Pd | Su riforma enti locali serve coraggio e sulle quote di genere nessun arretramento

"Sul disegno di legge degli enti locali il governo Schifani eviti l'ennesimo nulla di fatto. È necessario che la maggioranza si assuma la responsabilità di affrontare il disegno di legge con coraggio perché sarebbe un fallimento qualora dovesse tornare nuovamente in commissione. Chiediamo senso

Forza Italia - Iachetta al Congresso Nazionale degli Enti Locali : “Urgente la riforma delle Province” - Tempo di lettura: 3 minutiAnna Iachetta, Consigliere provinciale di Forza Italia e Coordinatrice provinciale di Azzurro Donna, è intervenuta al Congresso Nazionale degli Enti Locali di Forza Italia, che si è svolto a Perugia. “Gli enti locali rappresentano il primo punto di contatto tra lo Stato e i cittadini, ed è attraverso di essi che possiamo dare risposte concrete alle esigenze delle ... (Anteprima24.it)

Ddl enti locali - Giambona : "Su quote di genere nelle giunte comunali Schifani ascolti il PD" - “La seduta odierna della Commissione Affari Istituzionali ci ha visti impegnati nell’esame degli emendamenti che saranno presentati in aula per il disegno di legge sulla riforma degli enti locali siciliani. . . Come Pd chiediamo e ci impegneremo affinché venga approvato in aula il nostro emendamento. (Cataniatoday.it)