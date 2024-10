.com - Friedkin ancora nel mirino dei tifosi della Roma, continua la contestazione post De Rossi

Leggi tutta la notizia su .com

(Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – Non si ferma la protesta deicontro Dan e Ryan. Un comunicatoCurva Sud ha annunciato altri 15 minuti diall’inizio di-Inter, il pmo big match in programma all’Olimpico. Non è servita neanche la sosta del campionato per riportare il sereno in un rapporto che l’esonero di Daniele Dee le rise che la proprietàa non dare rispetto al futuro sembrano aver ormai definitivamente compromesso. Il testo del comunicato è scritto con linguaggio e toni che fanno emergere un’analisi lucida primarabbia del tifoso. “In occasione di/Inter la Curva Sud resterà fuori – per far risaltare ancor più il dissenso vista l’importanzapartita – per quindici minuti ed in silenzio per protestare contro una dirigenza che, alle promesse, non sta facendo seguire i fatti.