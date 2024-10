Fmi: Italia tra Stati dove rinvio risanamento lo rende più costoso (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott. (askanews) – “Rinviare il risanamento è costoso: nei paesi dove il debito pubblico è previsto aumentare ulteriormente, come Brasile, Francia, Italia, Sudafrica, Regno Unito e Stati Uniti, rinviare le misure renderà l’aggiustamento necessario perfino più ampio”. Lo afferma il Fondo monetario internazionale nelle prime 60 pagine del Fiscal Monitor, l’analisi semestrale sui conti pubblici che verrà pubblicata integralmente la prossima settimana, in occasione delle assemblee autunnali con la Banca mondiale. Secondo l’istituzione di Washington a livello globale il debito pubblico dovrebbe superare i 100.000 miliardi di dollari quest’anno, equivalenti al 93% del Pil mondiale, e continuare a salire per avvicinarsi al 100% del Pil globale per il 2030. Il rapporto è eloquentemente intitolato “Mettere un coperchio al debito pubblico” (Putting a lid on public debt). Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott. (askanews) – “Rinviare il: nei paesiil debito pubblico è previsto aumentare ulteriormente, come Brasile, Francia,, Sudafrica, Regno Unito eUniti, rinviare le misurerà l’aggiustamento necessario perfino più ampio”. Lo afferma il Fondo monetario internazionale nelle prime 60 pagine del Fiscal Monitor, l’analisi semestrale sui conti pubblici che verrà pubblicata integralmente la prossima settimana, in occasione delle assemblee autunnali con la Banca mondiale. Secondo l’istituzione di Washington a livello globale il debito pubblico dovrebbe superare i 100.000 miliardi di dollari quest’anno, equivalenti al 93% del Pil mondiale, e continuare a salire per avvicinarsi al 100% del Pil globale per il 2030. Il rapporto è eloquentemente intitolato “Mettere un coperchio al debito pubblico” (Putting a lid on public debt).

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Italia - Spalletti : “Siamo stati squadra anche oggi - Il reparto offensivo ha fatto quello che doveva fare” - All. : Ben Simon Arbitro: de Burgos (Spagna) Marcatori: 41? rig. C’era la possibilità di fare più gol, però va bene così. Non gli abbiamo concesso niente. Adesso abbiamo due partite tostissime, c’è ancora da fare risultato” Italia – Israele 4-1: il tabellino Italia (3-5-1-1): Vicario; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Frattesi (42? st Buongiorno), Fagioli (1? st Ricci), ... (Terzotemponapoli.com)

Columbus Day : Mulè - “Legame indissolubile Italia-Stati Uniti” - ROMA – Qui di seguito la dichiarazione del vice presidente della Camera dei Deputati, Giorgio Mulè: “Decine di migliaia di americani hanno salutato e celebrato a New York il Columbus Day: una giornata di festa che è motivo di orgoglio per l’Italia che ha sfilato lungo la Fifth Avenue. . Per questo la presenza della Camera dei Deputati alle celebrazioni del Columbus Day è il naturale sigillo a ... (Lopinionista.it)

Contrasto alla pedopornografia - operazione da Torino in tutta Italia : 3 arrestati e 29 denunciati - La Polizia di Stato è impegnata in tutta Italia, con il coordinamento del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica, nell’esecuzione di 33 decreti di perquisizione delegati dalla Procura della Repubblica di Torino nell’ambito dell’operazione, denominata 'La Croix', di contrasto alla. (Torinotoday.it)