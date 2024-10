Nonsolo.tv - Figure, Teatro da Camera: un viaggio sensoriale tra gesto, arte e sperimentazione

(Di martedì 15 ottobre 2024) La mostrada, esposta alla Galleria Studio Cenacchi di Bologna dal 2 al 31 ottobre 2024, celebra i cinquant’anni di attività di Laura Falqui e Raffaele Milani, pionieri delsperimentale. L’esposizione si rivela un’immersione, tra, immagine e parola in un racconto visivo di rara intensità. Uno dei punti di forza della mostra è la sua capacità di trasportare lo spettatore in un universo, dove la corporeità e l’astrazione diventano protagonisti assoluti. I video e le fotografie catturano gesti e movimenti e si ispirano a tradizioni diverse, al Preraffaellitismo, alle discipline orientali, allo yoga per un’esperienza estetica raffinata e allo stesso tempo profondamente evocativa.