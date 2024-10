Energia nucleare decisiva per la sfida emissioni zero (Di martedì 15 ottobre 2024) Eolico e fotovoltaico non bastano. Pichetto: "Grazie all'atomo attesi risparmi per almeno 17 miliardi" Ilgiornale.it - Energia nucleare decisiva per la sfida emissioni zero Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Eolico e fotovoltaico non bastano. Pichetto: "Grazie all'atomo attesi risparmi per almeno 17 miliardi"

Urso e la lotta per il nucleare in Italia : “Serve patto con imprese per abbassare prezzi energia” - . ministro per le Imprese ha sottolineato che il passaggio all'energia nucleare permetterà di abbassare i costi di produzione, aiutando il settore dell'automotive e in generale quello delle industrie; in questo senso Stellantis deve mantenere la sua produzione in Italia, riportandola ai livelli del. (Ildifforme.it)

Pichetto - nucleare più economico di altre fonti di energia - "L'idea - ha spiegato il ministro - è di partire dal Programma nazionale per il nucleare sostenibile" per "individuare l'effettivo fabbisogno di energia da fonte nucleare sostenibile a supporto dello sviluppo delle energie rinnovabili, ai fini della decarbonizzazione". Può quindi trattarsi dello Stato stesso, ma anche di distretti industriali, di grandi impianti energivori quali quelli per la ... (Quotidiano.net)

Pichetto Fratin scommette sull’energia atomica : “All’inizio del 2025 disegno di legge sul nucleare in Parlamento” - A dirlo il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, in audizione in Commissione ambiente alla Camera. L'articolo Pichetto Fratin scommette sull’energia atomica: “All’inizio del 2025 disegno di legge sul nucleare in Parlamento” sembra essere il primo su LA NOTIZIA. Tale disegno di legge-delega sarà quindi sottoposto al vaglio parlamentare nei primi mesi del 2025”. (Lanotiziagiornale.it)