Zonawrestling.net - È morto l’ex COO della ROH Joe Koff

Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net

(Di martedì 15 ottobre 2024)COORing of Honor, Joe, è tristemente scomparso questa settimana all’età di 73 anni.ha lavorato per la ROH come COO da settembre 2011, dopo che la società è stata acquistata da Sinclair Broadcasting, fino a maggio 2022, quando Tony Khan ha completato l’acquisizione. Precedentementeha lavorato con Sinclair Broadcasting, entrando a far parte dell’azienda nel gennaio 2003 e diventando “Vicepresidente SeniorFormazione e Sviluppo”. Le parole di Cody Rhodes Diversi wrestler e talenti del settore hanno rilasciato dichiarazioni sulla sua scomparsa tramite i social media. tra cui il WWE Undisputed Champion ed ex ROH World Champion Cody Rhodes, che ha scritto: “Joe. Davvero un grande uomo, da cui ho imparato molto e con il quale sono felice ed onorato di aver potuto lavorare. Sentite condoglianze alla sua famiglia.