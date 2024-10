“È il momento di fare la tua scelta”. Grande Fratello, Lorenzo all’angolo: Signorini pretende spiegazioni (Di martedì 15 ottobre 2024) Una settimana dopo l’ultima puntata, Alfonso Signorini non si è risparmiato con i concorrenti del Grande Fratello. Li ha sorpresi ma anche interrogati, li ha messi all’angolo ma anche coccolati. E chiaramente non poteva non pretendere aggiornamenti sui flirt nati nella casa. Ed ecco che allora ha voluto parlare subito con Lorenzo Spolverato, che si è riavvicinato a Helena Prestes. Va detto che inizialmente c’era maretta tra i due modellI: lui aveva preso le distanze da Helena per tentare un riavvicinamento a Shaila Gatta. La modella, in questi giorni, ha ammesso con gli altri di essersi sentita “usata” ma anche chiarito che la storia con Lorenzo non è stata una sua illusione. Non solo: “Lui si è avvicinato anche sotto le coperte, ci facevamo le coccole, mi chiedeva le cose. Eravamo vicini col corpo. Sono cose intime sotto le coperte”. Leggi anche: “Con Enzo Paolo nessuna crisi”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Una settimana dopo l’ultima puntata, Alfonsonon si è risparmiato con i concorrenti del. Li ha sorpresi ma anche interrogati, li ha messima anche coccolati. E chiaramente non poteva nonre aggiornamenti sui flirt nati nella casa. Ed ecco che allora ha voluto parlare subito conSpolverato, che si è riavvicinato a Helena Prestes. Va detto che inizialmente c’era maretta tra i due modellI: lui aveva preso le distanze da Helena per tentare un riavvicinamento a Shaila Gatta. La modella, in questi giorni, ha ammesso con gli altri di essersi sentita “usata” ma anche chiarito che la storia connon è stata una sua illusione. Non solo: “Lui si è avvicinato anche sotto le coperte, ci facevamo le coccole, mi chiedeva le cose. Eravamo vicini col corpo. Sono cose intime sotto le coperte”. Leggi anche: “Con Enzo Paolo nessuna crisi”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Beatrice nella Casa…”. Grande Fratello - il commento intimo di Signorini e lei non la prende bene - Carmen ha detto: “Io sono autorizzata”. E nel bel mezzo della conversazione si è intromessa pure Carmen Russo, dando vita ad una discussione davanti a tutti. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TRASH STELLARE (@trash_stellare) Il pubblico in studio ha tributato un applauso a Beatrice Luzzi per la sua risposta, mentre ... (Caffeinamagazine.it)

Ascolti tv ieri sera - lunedì 14 ottobre 2024 : Italia-Israele - Grande Fratello | Dati Auditel - 00%. 00% di share. 00%. 00%. Chi ha vinto? Rai 1: Italia-Israele, la partita della Nazionale Italiana impegnata nella Nations League 2024 ha attirato l’attenzione di 0. 000. Endless Love: 0. La serie tv “Italia-Israele” contro il Reality Show “Grande Fratello“. 00% di share. 000 spettatori con il 0. (Superguidatv.it)

Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo confessano di aver fatto l’amore al Grande Fratello : “Non potevo andare via senza!” - L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha spiegato: “Accetto la mia età, con orgoglio, soddisfazione e forza. Ma sottolineo che l’uno non saprà delle risposte dell’altro. Però non ditelo a nessuno. La showgirl ha poi dichiarato che il marito “come amante è dieci e lode“, mentre il gieffino ha precisato: “Carmen come amante è dieci, è meglio come amante che come moglie“. (Isaechia.it)