Differenze di genere e longevità: "Tra rischi, diritti e lavori usuranti: così è cambiata la vita delle donne" (Di martedì 15 ottobre 2024) "Stiamo dando voce alle donne che non hanno avuto la possibilità di raccontare la loro storia: l’antropologia può completare la nostra visione del passato". E aiutarci anche a riscriverla, se necessario. Come ha fatto il team internazionale guidato da Lucie Biehler-Gomez, 31 anni, ricercatrice paleopatologa del Labanof e del dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute dell’Università Statale, che ha aggiunto un nuovo tassello alla maxi-indagine “Domina“, dedicata alle “donne Milanesi Nascoste“. Sotto la lente duemila anni e 492 scheletri della collezione osteologica del Laboratorio di Antropologia e Odontologia Forense, guidato da Cristina Cattaneo. Al centro di questo viaggio nei secoli c’è la longevità. Ilgiorno.it - Differenze di genere e longevità: "Tra rischi, diritti e lavori usuranti: così è cambiata la vita delle donne" Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 15 ottobre 2024) "Stiamo dando voce alleche non hanno avuto la possibilità di raccontare la loro storia: l’antropologia può completare la nostra visione del passato". E aiutarci anche a riscriverla, se necessario. Come ha fatto il team internazionale guidato da Lucie Biehler-Gomez, 31 anni, ricercatrice paleopatologa del Labanof e del dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute dell’Università Statale, che ha aggiunto un nuovo tassello alla maxi-indagine “Domina“, dedicata alle “Milanesi Nascoste“. Sotto la lente duemila anni e 492 scheletri della collezione osteologica del Laboratorio di Antropologia e Odontologia Forense, guidato da Cristina Cattaneo. Al centro di questo viaggio nei secoli c’è la

