Damiano David la dedica d’amore di Dove Cameron | Primo anno insieme

(Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Avrei voluto incontrarti prima". Con queste parole Dove Cameron festeggia pubblicamente il Primo anniversario pieno d'amore con Damiano David. L'attrice americana ha condiviso sui social una carrellata di foto insieme al fidanzato, accompagnate da una didascalia romantica, che dimostra quanto i due si siano legati l'un l'altro durante questo anno pieno di momenti trascorsi insieme. "L'anno più veloce della mia vita. Avrei voluto incontrarti prima. Ti amerò per sempre", questa la didascalia completa che si legge a corredo di alcuni scatti divertenti che ritraggono la coppia insieme. Baci, carezze e abbracci. I due sembrano più innamorati che mai. "Grazie a Dio pensi che io sia carino", commenta lui sotto al post pubblicato su Instagram.

