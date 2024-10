Da Uber Italy stanzia 38 milioni di risarcimento per il licenziamento di 1 400 rider Cgil | Accordo storico

Da Uber Italy stanzia 3,8 milioni di risarcimento per il licenziamento di 1.400 rider. Cgil: “Accordo storico” (Di martedì 15 ottobre 2024) Uber Eats Italy ha stanziato “un importo pari a 3,8 milioni di euro” per gli indennizzi economici a circa 1400 rider, che hanno lavorato con l’app “nei 3 mesi precedenti la comunicazione di cessazione dell’attività della società” in Italia, ossia nel luglio 2023. Lo comunica la società di consegna di cibo a domicilio che parla di un “Accordo storico” dopo “diversi incontri tra i rappresentanti della società e dei sindacati, Filcams Cgil, Filt Cgil, Nidil Cgil, Fisascat, Felsa Cisl Milano, Uiltucs, Uiltrasporti e Uiltemp”. Di Accordo storico parlano anche i sindacati. Ilfattoquotidiano.it - Da Uber Italy stanzia 3,8 milioni di risarcimento per il licenziamento di 1.400 rider. Cgil: “Accordo storico” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024)Eatshato “un importo pari a 3,8di euro” per gli indennizzi economici a circa 1400, che hanno lavorato con l’app “nei 3 mesi precedenti la comunicazione di cessazione dell’attività della società” in Italia, ossia nel luglio 2023. Lo comunica la società di consegna di cibo a domicilio che parla di un “” dopo “diversi incontri tra i rappresentanti della società e dei sindacati, Filcams, Filt, Nidil, Fisascat, Felsa Cisl Milano, Uiltucs, Uiltrasporti e Uiltemp”. Diparlano anche i sindacati.

