Ilgiorno.it - Crac Maico Prefabbricati: assolto l’imprenditore del lusso Pier Luigi Loro Piana

(Di martedì 15 ottobre 2024) Milano, 15 ottobre 2025 – Non fu bancarotta., noto imprenditore nel settore dei beni die uomo d'affari, è statooggi, martedì 15 ottobre, con formula piena dall'accusa di bancarotta dal Tribunale di Milano, dopo che era stato mandato a processo nel luglio di due anni fa. Lo ha deciso la seconda sezione penale di Milano (presidente del collegio Nicola Clivio) nel procedimento che vedeva accusatodi presunta bancarotta, in concorso con altri, in relazione alla gestione dellasrl, azienda edile dichiarata fallita dal Tribunale milanese il 5 aprile 2018.