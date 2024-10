Gaeta.it - Collaborazione tra Femca Cisl Fvg e Confindustria Alto Adriatico per l’IA: un’iniziativa pionieristica in Italia

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’introduzione dell’intelligenza artificiale nel contesto lavorativo sta generando un ampio dibattito a livello nazionale. In questo scenario, laFvg, che si occupa di settori come energia, chimica e moda, ha recentemente annunciato unastrategica con. Questa iniziativa mira a sviluppare un protocollo regionale innovativo, il primo del suo genere in, che stabilirà principi e orientamenti chiari per l’attuazione delnelle aziende del territorio. La tavola rotonda sul lavoro nell’era delDurante una tavola rotonda intitolata “Il lavoro nell’era dell’intelligenza artificiale”, tenutasi recentemente, si è avviata una profonda riflessione sull’impatto delnel mondo del lavoro.