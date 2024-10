Chiara Petrolini, attesa la decisione sul carcere. L'avvocato difensore: "La tesi della procura sui genitori non regge" (Di martedì 15 ottobre 2024) Si attende la decisione dei giudici del Riesame di Bologna, che si sono riservati la decisione sulla misura cautelare per Chiara Petrolini, la 22enne che al momento è agli arresti domiciliari con l'accusa di omicidio e soppressione di cadavere, dopo il ritrovamento di due neonati morti e sepolti Parmatoday.it - Chiara Petrolini, attesa la decisione sul carcere. L'avvocato difensore: "La tesi della procura sui genitori non regge" Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Si attende ladei giudici del Riesame di Bologna, che si sono riservati lasulla misura cautelare per, la 22enne che al momento è agli arresti domiciliari con l'accusa di omicidio e soppressione di cadavere, dopo il ritrovamento di due neonati morti e sepolti

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Neonati sepolti - attesa la decisione del Riesame su Chiara Petrolini : la 21enne rischia il carcere - Chiara Petrolini non ha risposto ai pm Il primo neonato, infatti, è stato ritrovato grazie al fiuto del cagnolino di casa poco pochi giorni prima di Ferragosto. comLa misura non è però stata concessa dal gip. Per D’Avino ciò ha consentito ad investigatori ed inquirenti di operare con serenità durante l’estate senza scatenare il circo mediatico. (Notizie.com)

“L’affido di Leone e Vittoria”. Separazione Fedez-Chiara Ferragni - la decisione sui figli e l’assegno mensile - La prima riporta che l’influencer è apparsa serena mentre usciva dallo studio del suo avvocato, accompagnata dalla mamma Marina Di Guardo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez) Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) In queste ore, ... (Caffeinamagazine.it)

Chiara Petrolini - il 15 ottobre la decisione del Riesame sul carcere - procuratore : "I genitori in casa non bastano - non si erano accorti di nulla" - La giovane è attualmente agli arresti domiciliari con l’accusa di omicidi . Si terrà il 15 ottobre l’udienza presso il Tribunale del Riesame di Bologna, che dovrà decidere se Chiara Petrolini, la studentessa 21enne di Scienze dell’Educazione di Traversetolo (Parma), debba essere trasferita in carcere. (Ilgiornaleditalia.it)