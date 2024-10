Chi è Mastantuono: il talento del River Plate che sognava di diventare Djokovic e che piace al Milan (Di martedì 15 ottobre 2024) Neanche il tempo di salutare Echeverri - preso dal Manchester City ma lasciato in prestito in Argentina - che il River Plate ha tirato fuori Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di martedì 15 ottobre 2024) Neanche il tempo di salutare Echeverri - preso dal Manchester City ma lasciato in prestito in Argentina - che ilha tirato fuori

Platense-River Plate (lunedì 07 ottobre 2024 ore 00 : 00) : formazioni - quote - pronostici - Al Estadio Ciudad de Vicente Lopez di Florida per la Diciassettesima Giornata della Liga Profesional, i padroni di casa del Platense ospitano il River Plate, sempre più lontano dalla vetta della classifica. Il Calamar sta attraversando un discreto momento di forma come dimostrano i cinque punti ottenuti nelle ultime tre giornate. (Infobetting.com)

Fiorentina - Beltran può partire a gennaio : "Il River Plate sta lavorando per riaverlo" - Arrivato a Firenze pe runa cifra complessiva di 25 milioni di euro, Lucas Beltran ha fatto vedere le sue qualità con la maglia della Fiorentina... (Calciomercato.com)