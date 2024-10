Carolina e Ferdinando. E non sempre seguendo il dopo al prima (Di martedì 15 ottobre 2024) Fino al 12 gennaio 2025 in mostra sculture, incisioni, installazioni multimediali di Gianluca Esposito che esplorano artisticamente le relazioni fra Maria Carolina d’Asburgo Lorena, il marito Ferdinando IV di Borbone e il Regno di Napoli-Il Museo Napoleonico ospita dal 17 ottobre Carolina e Romatoday.it - Carolina e Ferdinando. E non sempre seguendo il dopo al prima Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Fino al 12 gennaio 2025 in mostra sculture, incisioni, installazioni multimediali di Gianluca Esposito che esplorano artisticamente le relazioni fra Mariad’Asburgo Lorena, il maritoIV di Borbone e il Regno di Napoli-Il Museo Napoleonico ospita dal 17 ottobre

Dal 17 ottobre al Museo Napoleonico a Roma la mostra “Gianluca Esposito. Carolina e Ferdinando. E non sempre seguendo il dopo al prima” - Carolina e Ferdinando. Il percorso si chiude con una sontuosa tavola apparecchiata per due coperti in cui pietanze e stoviglie prendono vita autonoma e diventano esseri bizzarri, in cui la terracotta rivestita in bianco e oro si finge, senza riuscire, porcellana di Capodimonte. 00. Il testo è illustrato in mostra attraverso incisioni a linoleografia che compongono un gigantesco libro ... (Romadailynews.it)