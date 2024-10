Basket, coppe europee: Milano e Virtus ko in Eurolega (Di martedì 15 ottobre 2024) Bologna, 15 ottobre 2024 – Eurolega amara per le squadre italiane che, nel primo dei due turni in programma questa settimana, hanno rimediato due sconfitte. Si tratta del terzo ko in altrettante gare di coppa per la Virtus Segafredo Bologna, costretta a rimandare ancora l’appuntamento con la vittoria dallo Zalgiris Kaunas di Andrea Trinchieri, capace di imporsi all’Unipol Arena in volata per 71-68. Una vittoria ispirata dalle prove maiuscole di Sylvain Francisco (11 punti, 8 assist e 8 falli subiti per un complessivo 18 di valutazione) e di Dovydas Gedraitis (top scorer con 15 punti) e maturato al termine di un match dalle due facce: tra primo e secondo quarto, infatti, la Virtus ha incassato un 15-0 che fa volare lo Zalgiris dal -5 al +10 (15-25). Sport.quotidiano.net - Basket, coppe europee: Milano e Virtus ko in Eurolega Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024) Bologna, 15 ottobre 2024 –amara per le squadre italiane che, nel primo dei due turni in programma questa settimana, hanno rimediato due sconfitte. Si tratta del terzo ko in altrettante gare di coppa per laSegafredo Bologna, costretta a rimandare ancora l’appuntamento con la vittoria dallo Zalgiris Kaunas di Andrea Trinchieri, capace di imporsi all’Unipol Arena in volata per 71-68. Una vittoria ispirata dalle prove maiuscole di Sylvain Francisco (11 punti, 8 assist e 8 falli subiti per un complessivo 18 di valutazione) e di Dovydas Gedraitis (top scorer con 15 punti) e maturato al termine di un match dalle due facce: tra primo e secondo quarto, infatti, laha incassato un 15-0 che fa volare lo Zalgiris dal -5 al +10 (15-25).

La Virtus cade anche con Zalgiris - è il terzo ko di fila in Eurolega - Venerdì sarà ancora tempo di Eurolega con la trasferta dei bianconeri nel Principato di Monaco. In avvio Luca Banchi in avvio lancia in quintetto Diouf e si affida a Pajola, Cordinier, Clyburn e Shengelia. Sotto di 10, 52-62 al 32’, la Virtus ci prova, i tecnici a Belinelli e Banchi sembrano risvegliare dal torpore i bianconeri e fanno entrare in partita anche il pubblico. (Sport.quotidiano.net)