Balotelli-Serie A: c’è l’annuncio del tecnico (Di martedì 15 ottobre 2024) Ultimo aggiornamento 15 Ottobre 2024 22:37 di Federico De Milano Balotelli è ancora svincolato a più di un mese dalla fine del mercato: il suo sogno rimane un ritorno in Serie A Il calciomercato si è concluso lo scorso 30 agosto per le squadre italiane e dei principali campionati europei ma nonostante ciò ci sono parecchi giocatori di livello che sono ancora senza squadra e che potrebbero diventare delle occasioni importanti per alcune società in cerca di rinforzi a parametro zero. Un esempio recente è quanto fatto dal Genoa che nella giornata di ieri ha acquistato dagli svincolati il trequartista uruguaiano Gaston Pereiro per sopperire alla mancanza di Ruslan Malinovskyi che si è infortunato. Nell’elenco degli indisponibili è presente anche il profilo di un calciatore italiano molto importante come Mario Balotelli. Rompipallone.it - Balotelli-Serie A: c’è l’annuncio del tecnico Leggi tutta la notizia su Rompipallone.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Ultimo aggiornamento 15 Ottobre 2024 22:37 di Federico De Milanoè ancora svincolato a più di un mese dalla fine del mercato: il suo sogno rimane un ritorno inA Il calciomercato si è concluso lo scorso 30 agosto per le squadre italiane e dei principali campionati europei ma nonostante ciò ci sono parecchi giocatori di livello che sono ancora senza squadra e che potrebbero diventare delle occasioni importanti per alcune società in cerca di rinforzi a parametro zero. Un esempio recente è quanto fatto dal Genoa che nella giornata di ieri ha acquistato dagli svincolati il trequartista uruguaiano Gaston Pereiro per sopperire alla mancanza di Ruslan Malinovskyi che si è infortunato. Nell’elenco degli indisponibili è presente anche il profilo di un calciatore italiano molto importante come Mario

Visite mediche in Serie A : amaro in bocca per Balotelli - itGaston Pereiro firma con il Genoa: Balotelli si allontana dai rossoblù Nella giornata di oggi il Genoa ha ufficializzato l’arrivo di Gaston Pereiro che ha firmato con il Grifone un contratto valido fino al 30 giugno 2025. . Nei giorni scorsi, secondo le voci di mercato, sulle sue tracce si erano mossi due club storici del campionato italiano come Torino e Genoa. (Rompipallone.it)

